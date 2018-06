'Boskalis bekent omkoping'

Boskalis heeft in mei tegenover de rechtbank in Mauritius een volledige schuldbekentenis afgelegd, zonder daar ruchtbaarheid aan te geven. Boskalis krijgt donderdag in Mauritius de strafeis te horen.

Tussen 2006 en 2007 betaalde het bedrijf uit Papendrecht smeergeld aan de voorzitter van de havenautoriteit om het contract te krijgen voor baggerwerkzaamheden in Port Louis. In totaal gaat het om 55.750 euro en 30.000 aan steekpenningen, zo blijkt uit de tenlastelegging, die in bezit is van het FD.

Het openbaar ministerie van Mauritius verwacht dat Boskalis in september tevens een belastende getuigenverklaring zal afleggen over oud-havenvoorzitter Siddick Chady. ,,Boskalis verleent alle medewerking aan onze autoriteiten'', verklaart een woordvoerder van justitie in Mauritius tegenover de zakenkrant.