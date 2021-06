Durfkapitaal voor snelgroeiende start-ups

De afgelopen maanden heeft het Fortino Capital Venture II fonds al in zeven start-ups geïnvesteerd waaronder in het Nederlandse Kaizo (prestatiebeheer) en ReaQta (cybersecurity). Het gaat om initiële investeringen tussen de €1 en €5 miljoen. „Als het goed gaat met een bedrijf, kunnen we vervolginvesteringen doen”, benadrukt investeerder Marcel van de Heijden die de leiding heeft over het Nederlandse team.

Het fonds dat zich richt op start-ups in de Benelux, Frankrijk en Duitsland, is de opvolger van het in 2016 opgerichte Fortino Capital Venture I fonds dat €80 miljoen in kas had. Dat geld is geïnvesteerd in bedrijven als BuyBay (retourverwerking), inSided (klantenservice) en bloemenbezorger Bloomon dat eerder dit jaar is overgenomen door zijn Britse concurrent Bloom & Wild.

Bekijk ook: Nieuw kapitaalrecord voor Bloomon

Bekijk ook: Sociaal platform voor bedrijven

Naast een VC Fonds beschikt het door Sickinghe (president-commissaris bij KPN) opgerichte Fortino ook over een groeifonds dat het gat wil dichten tussen durfkapitaal en participatiemaatschappijen.