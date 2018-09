'Onzekerheden rond deal ICT'

De voorgestelde overname van Brandfort door ICT ziet er op het eerste gezicht uit als een goede strategische stap, maar er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan voordat de deal kan worden afgerond. Gezien het belang van 20 procent in ICT dat in handen is van DPA bestaat er onzekerheid rond de transactie. Dat stelt SNS Securities woensdag.