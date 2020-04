Economie VS krijgt megadreun uitgedeeld

Urenlang in de rij in Florida om een uitkering aan te vragen. Ⓒ Foto EPA

Opnieuw is het aantal werklozen in de VS enorm gestegen. Het enige dat nog harder oploopt, is de rekening van de peperdure steunprogramma’s om de economie op de been te houden. Vandaag kondigde de Federal Reserve nog eens $2300 miljard aan steun aan.