Recordverkopen Amazon in aanloop naar kerst

Amazon verstrekte naast de genoemde getallen geen omzetcijfers. Maar de persverklaring van het concern is in lijn met eerdere berichten dat de Amerikaanse winkelbranche afgelopen weken online een sterk feestdagenseizoen draaide. Volgens een rapport van betalingsdienstverlener Mastercard zouden de webwinkelverkopen in de Verenigde Staten van begin november tot kerst op jaarbasis bijna 19 procent zijn toegenomen.

Beleggers reageerden verheugd op het bericht van Amazon. Op de beurs in New York zat het aandeel Amazon donderdag tussentijds meer dan 2 procent in de lift. Ook de koersen van winkelconcerns als Nordstrom, Macy's en J.C. Penney gingen duidelijk omhoog.