Premium Het beste van De Telegraaf

Wat verbruikt een... frituurpan

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

In veel huishoudens gaat op oudjaarsdag de elektrische frituurpan aan, voor heerlijk verse oliebollen of appelbeignets. Of misschien gewoon voor frites en snacks. Hoeveel verbruikt zo’n frituurpan?