AT&T werft meer mobiele abonnees

De winst van AT&T kwam uit op 3,82 miljard dollar (circa 2,9 miljard euro), tegen 3,97 miljard dollar in 2012. De winst was ook iets lager dan de verwachtingen van analisten. De omzet overtrof echter de voorspellingen en bedroeg 32,08 miljard dollar, tegen 31,58 miljard dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

AT&T wist 551.000 nieuwe klanten te trekken, tegen 320.000 vorig jaar. Marktvorsers hadden een plus van 499.000 nieuwe abonnees voorspeld. Topman Randall Stephenson zette recent in op nieuwe abonnementen om de grootste mobiele aanbieder, Verizon Wireless, proberen in te halen. Verizon kreeg afgelopen kwartaal overigens 941.000 nieuwe klanten.