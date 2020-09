Coronacrisis treft winkelcentra Maastricht en Zwolle hardst

Ook de centra van Den Bosch, Tilburg, Roermond, Goes en Leeuwarden behoren tot deze top tien. Dat meldt onderzoeksbureau Locatus na een beoordeling van alle ongeveer 2500 winkelgebieden in Nederland.

Dat deze centra zo zijn getroffen, komt onder meer doordat ze veel horeca en modewinkels hebben. Horeca en modewinkels zijn zwaar getroffen, deels omdat mensen drukke plekken mijden en via internet spullen kopen, maar ook omdat ze bijvoorbeeld minder behoefte hebben aan een nieuwe garderobe vanwege het gebrek aan feestjes.

Hoog parkeertarief nekt

Daarnaast komen mensen die naar de stad gaan nu vooral met de auto of de fiets. Steden die slecht bereikbaar zijn per auto, of hoge parkeertarieven hebben, worden daarom minder bezocht. Ook het aantal besmettingen in de regio heeft invloed: in regio’s waar corona hard heeft toegeslagen gaan minder mensen naar de stad.

Na doorrekening van de effecten schat Locatus dat de leegstand zal toenemen tot 9,9 procent eind 2021, tegenover 7,6 procent nu. „Onze best mogelijke schatting is dat eind volgend jaar zo’n 21.500 panden leegstaan.”

Locatus geeft wel aan dat de analyse een momentopname is. Zo is het de vraag wat er gaat gebeuren als de steunmaatregelen verder worden afgebouwd en er een tweede golf komt. „Deze analyse is daarom een momentopname, feitelijk een thermometer die wij in de winkelmarkt hebben gestoken.”