Nederlandse dealer voor elektrische SUV uit China

Naast Nederland zal Byton ook in Zwitserland, Duitsland, Noorwegen, Frankrijk en Zweden met importeurs gaan werken. Tot op heden beperken Chinezen zich met hun elektrische auto’s tot hun thuismarkt. De Europese auto-industrie vreest al langer voor de komst van Chinezen, omdat die voorop lopen in de technologie en relatief zeer goedkope auto’s kunnen leveren. Autobouwers in heel Europa investeren daarom honderden miljarden aan elektrificatie van het wagenpark.

Byton heeft een designcentrum in München en productie- en ontwikkelingsfaciliteiten in de Chinese stad Nanjing. De technologische ontwikkeling van het automerk komt uit de Amerikaans techregio Silicon Valley.

Toekomst

Louwman, huisdealer van de Japanse merken Toyota, Lexus, Mitsubishi en Suzuki, meent dat Byton goed inspeelt op de trend dat de auto verbinding heeft met verschillende andere digitale apparaten zoals de smartphone en de computer thuis, zogeheten smart device on wheels. „Dat sluit goed aan op de snel veranderende toekomst van mobiliteit en mobiliteitsdiensten”, zegt Eric Louwman, president van de Louwman Group. „We kijken enorm uit naar deze kans om vanuit een nieuwe organisatie dit merk in Nederland te introduceren. Onze ervaring met online retailer Auto.nl komt hier bij goed van pas.”

De Byton M-Byte is nu al te bestellen, maar kan pas in de tweede helft van volgend jaar geleverd worden. De auto is vol elektrische SUV met een 48 inch beeldscherm, die vanaf €45.000 aangeboden worden in drie types met een actieradius variërend van 360 tot 460 kilometer.