Wall Street start opgewekt

De Dow Jones-index noteerde kort na de start 0,8% hoger. Ook de S&P 500 noteerde 0,8% winst. De technologiezware Nasdaq ging 1,4% vooruit.

Deze week komen kwartaalcijfers van grote banken, zoals JPMorgan Chase en Goldman Sachs, maar ook farmaceut Johnson & Johnson, Delta Air Lines en onlinevideodienst Netflix. Dan zal duidelijk worden wat de impact van de coronacrisis op de prestaties is geweest en wat de eventuele verwachtingen voor de rest van dit jaar zijn.

Frisdrank- en snackfabrikant PepsiCo kwam maandag met cijfers. De omzet daalde, maar viel wel hoger uit dan verwacht, onder meer doordat er meer chips als Cheetos zijn verkocht omdat mensen meer thuis waren door de coronacrisis. PepsiCo gaf geen prognoses voor heel 2020 vanwege de onzekerheden rond de virusuitbraak. Het aandeel kreeg er maandag 0,7% bij.

Google maakte bekend de komende vijf tot zeven jaar $10 miljard te investeren in India. India heeft meer dan 500 miljoen internetgebruikers en wordt gezien als belangrijke groeimarkt door grote Amerikaanse technologiebedrijven, zoals ook Amazon en Facebook. Google-moeder Alphabet zag de koers 1,3% stijgen.

Chipbedrijf Analog Devices (-1,8%) kondigde aan branchegenoot Maxim Integrated Products (+13,4%) over te nemen. De overname wordt volledig in aandelen afgehandeld en heeft een waarde van ongeveer 21 miljard dollar. Daarmee is het een van de grootste deals sinds het begin van de coronacrisis.

Farmaceut Pfizer won 2,8%. De Amerikaanse toezichthouder FDA komt met een versneld beoordelingsproces voor twee experimentele coronavaccins die Pfizer ontwikkelt met de Duitse biotechnoloog BioNTech.