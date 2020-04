’Kernenergie lastig, minder vliegen hoeft niet’

Het chemiecluster in de Rotterdamse haven, een windmolenpark, en condensstrepen van vliegtuigen. Ook in de toekomst, zelfs met een kerncentrale erbij, geen onverenigbaar beeld, menen de onderzoekers. Ⓒ Hollandse Hoogte

Utrecht - Een betrouwbare klimaatneutrale energievoorziening in 2050 is goed mogelijk, zelfs als we veel blijven vliegen en varen. Dat concluderen onderzoekers die werken in opdracht van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse netbeheerders. Kernenergie kan daar een rol bij spelen.