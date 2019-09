’Veel meer dan een oppascentrale’

Alien (l) en Gaby Alberts voor een van de vijftig vestigingen. Ⓒ Helene de Bruijn

Zwaag - Met vijftig vestigingen is Berend Botje één van de grotere kinderopvangorganisaties in Noord-Holland. Alien Alberts (65) begon in 1992 vanuit huis een gastouderbureau. Haar dochter Gaby hielp destijds als 10-jarige al met het laten groeien van het bedrijf. „Ik gooide huis aan huis kaartjes in de bus.”