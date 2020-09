UWV: stijging WW heftiger dan financiële crisis

Dat staat in een prognose van uitkeringsinstantie UWV. Op het hoogtepunt van de financiële crisis, in 2013/2014, kwam het aantal WW-uitkeringen uit op 441.000. Op dit moment staat dat aantal nog op 301.000, blijkt uit de laatste cijfers van juli.

Steunpakket

Dat aantal was volgens het UWV een stuk hoger geweest zonder het steunpakket van de overheid. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zorgt ervoor dat er meer mensen in dienst worden gehouden. De instroom wordt vooral veroorzaakt door mensen met tijdelijke dienstverbanden.

Het UWV zegt bij de start van de crisis in de derde week van maart vooral een ’schrikreactie’ te hebben gezien bij werkgevers. Tijdelijke contracten werden op grote schaal beëindigd, waardoor het aantal uitkeringen verdrievoudigde tussen februari en april.

Onder die groep zitten met name jongeren tot 35 jaar die werkzaam waren in de horeca en uitzendbranche. Overigens verwacht het UWV dat dit gaat veranderen naarmate de crisis langer duurt.