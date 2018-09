'Dexia lijdt onder faillissement Detroit'

De bank had alvast een bedrag opzij gezet om zich tegen een eventueel faillissement van Detroit in te kunnen dekken. Maar daarbij is rekening gehouden met het financieel bijspringen van de staat Michigan. Het is niet zeker of dat daadwerkelijk gaat gebeuren.

Dexia kan mogelijk 100 miljoen euro verliezen, tekent de krant op uit financiële bronnen. Dat is een grote last voor de bank, omdat hij over een kleine kapitaalbuffer beschikt. België en Frankrijk houden de situatie nauwlettend in het oog, die twee landen hebben Dexia met belastinggeld gered. Uit een recente berekening blijkt dat elke Belgische belastingbetaler 600 euro heeft betaald voor de redding.

Volgens de krant zou Dexia bovendien niet de enige bank zijn die schuldpapier uit Detroit in bezit heeft. Europese financiële instellingen zouden voor 1 miljard dollar (761 miljoen euro) in het schuldpapier hebben gestoken.