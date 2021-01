Brexit: Schotse oesters, langoustines en kreeften halen EU-klant niet

Sinds 1 januari gelden er douaneformaliteiten voor goederen die van en naar het Verenigd Koninkrijk worden vervoerd. Maar die kosten tijd en geld, en dat nekt de export van de verse vis, zo klagen de Schotse vissers tegen persbureau Reuters.

De vissers hebben deze week geprobeerd kleine bestellingen naar Frankrijk en Spanje te sturen, om de nieuwe procedure uit te proberen. Maar het verkrijgen van een gezondheidscertificaat in Schotland koste alleen al vijf uur. Bestellingen die voorheen in een dag werden bezorgd, deden er nu drie of meer dagen over, of kwamen zelfs helemaal niet aan.

„Onze klanten trekken de stekker eruit”, zei visexporteur SB Fish tegen Reuters. „Onze klanten verwachten een vers product, dus dit kopen ze niet meer. Het is een catastrofe.”

Peperdure papierwinkel

Groothandel Aegirfish zegt dat de kosten van alle extra adminsitratie oplopen tot 500 tot 600 pond per dag, waardoor er nauwelijks meer winst overblijft. Volgens de groothandel gaat het hier niet meer om kinderziektes, en is het niet mogelijk om de kosten naar klanten door te berekenen. „Als onze vis te duur is, kopen de klanten wel ergens anders.”

De Schotse vloot vist veel op langoustines, sint jacobsschelpen, oesters, kreeften en mosselen die dan per vrachtwagen zo snel mogelijk worden geëxporteerd naar onder meer Parijs, Brussel en Madrid.

In 2016 stemde het Verenigd Koninkrijk voor een uittrede uit de EU. In Schotland was het aantal stemmen voor Brexit echter in de minderheid. Volgens de Schotse premier Nicola Sturgeon een extra reden dat Schotland onafhankelijk moet worden.

Britse vissers zijn ondertussen niet blij met premier Boris Johnson. In het handelsakkoord dat hij met de EU sloot is afgesproken dat Europese vissers nog steeds in Britse wateren mogen vissen, al zijn de quota verlaagd. Bovendien hebben ze nu minder toegang tot de Europese klanten, waar het merendeel van de Britse vangst naartoe gaat.