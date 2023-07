KPMG licht bedrijf door na toetsfraudeonderzoek, deel top stapt op

Ook is afscheid genomen van een aantal bij de fraude betrokken werknemers, anderen hebben een sanctiemaatregel opgelegd gekregen, meldt KPMG. Topvrouw Stephanie Holthuis zegt „enorm geschrokken” te zijn van de bevindingen uit het onderzoek. „Het is onacceptabel dat dit is gebeurd. Kwaliteit en integriteit zijn voor ons van zeer groot belang en hebben voortdurend onze volle aandacht. Iedere onregelmatigheid is er één te veel. Wij onderzoeken de oorzaken, wij leren hiervan en handelen nu daadkrachtig om de organisatie verder te verbeteren en te versterken voor de toekomst.”

„Terugkijkend, had ik meer oog moeten hebben voor signalen die erop wezen dat er onderling antwoorden voor interne toetsen werden gedeeld binnen KPMG Nederland”, bekent Hogeboom, die daarvoor nu zijn verantwoordelijkheid zegt te nemen. Voor de opvolger volgt nu een selectie- en benoemingsprocedure.

Bekijk ook: Bedrijven krijgen dure accountant nog vaker over de vloer

Van Boxtel heeft zijn zetel in de raad van commissarissen per 25 juni al opgegeven. Hij bekent zelf een vrijwillige training „niet op correcte wijze” te hebben afgerond. „Hoezeer ik het ook betreur, past mij geen ander besluit dan terug te treden. In de voorbeeldfunctie die ik vervul, mag geen enkele ruimte bestaan voor twijfel aan mijn integriteit”, aldus Van Boxtel. Zijn rol wordt nu overgenomen door vicevoorzitter Jolande Sap.

In het onderzoek worden alle toetsen die door KPMG-personeel zijn gemaakt doorgelicht. Een externe deskundige houdt daarbij toezicht op de kwaliteit en zorgvuldigheid, het onderzoek zelf wordt uitgevoerd door een forensische onderzoekstak van het accountants- en adviesbureau.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM), die toezicht houdt op de accountancysector, zegt geschokt te zijn over de fraude die bij KPMG heeft plaatsgevonden. „Examenfraude heeft alles te maken met gedrag en cultuur”, zegt AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom. „Wij zullen er scherp op toezien dat deze noodzakelijke gedragsverandering zo snel mogelijk wordt ingezet.”