Kortingsspook pensioen terug

Ambtenarenfonds ABP, zorgfonds PFZW en metaal- en techniekfonds PMT – samen al goed voor drie miljoen deelnemers – zitten op dit moment in de gevarenzone, blijkt uit cijfers die de pensioenfondsen dinsdag naar buiten brengen. Deze fondsen – plus nog een reeks kleinere – hebben een half jaar om er financieel bovenop te komen. Maar uiteindelijk zal het voor een half miljoen deelnemers niet genoeg zijn, voorspelt pensioenexpert Piet Rietman (ABN Amro). „En dat aan de vooravond van het nieuwe pensioensysteem”, zegt een PMT-woordvoerder. Dat is juist uitgedacht om kortingen te voorkomen.

