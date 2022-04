Net nu het sneeuwt: terrasverwarming verboden in Frankrijk

In Frankrijk is per 1 april een nieuwe klimaatwet ingegaan, melden diverse internationale media. Het is voortaan verboden nog in terrasverwarming te voorzien, óók als die op groene energie werkt. Ook airconditioning mag niet meer als de deuren van een gebouw niet gesloten kunnen blijven.

Afgesloten

Alleen bars, cafés en restaurants die een volledig overdekt en afgesloten terras hebben, mogen dit nog verwarmen. Gebouwen die verwarming en airconditioning gebruiken, moeten de deuren voortaan dichthouden om energie te besparen. Volgens milieuminister Barbara Pompili is het verkeerd dat winkels ’de straten verkoelen’ in de zomer met hun open deuren.

Op overtreding van de nieuwe wet staat een boete van maximaal €1500 voor een persoon of €7500 voor een rechtspersoon. De boetes kunnen oplopen als iemand vaker wordt betrapt.