Zorgen bij personeel van KLM: onvrede over koers van topvrouw Rintel

Amsterdam - Het KLM-personeel maakt zich zorgen over het gebrek aan focus bij de directie. Maandagavond publiceerde KLM-piloot Balazs Vajta intern een open brief aan president-directeur Marjan Rintel, die als een lopend vuurtje door het concern heen is gegaan.

KLM-personeel maakt zich zorgen over de koers van topvrouw Marjan Rintel. Ⓒ foto anp