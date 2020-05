Nieuwe strategie, nieuwe topman voor De Volksbank

Opvallend genoeg is Oostendorp de derde ceo van de vier Nederlandse grootbanken die dit jaar vertrekt. In april ging Kees van Dijkhuizen bij ABN Amro met pensioen. Ralph Hamers verruilt eind juni ING voor het Zwitserse UBS.

’Natuurlijk moment’

Het besluit om voortijdig afscheid te nemen van Oostendorp is genomen door de raad van commissarissen, stelt De Volksbank in een persbericht. Het moederbedrijf van SNS, ASN, RegioBank en BLG Wonen werkt een nieuwe strategie voor de komende vijf jaar uit. „Het is nu dan ook een natuurlijk moment om Martijn te benoemen”, concludeert president-commissaris Jan van Rutte.

Een woordvoerder van De Volksbank noemt verdere digitalisering een belangrijk onderdeel van de nog uit te werken nieuwe strategie. Gribnau heeft volgens hem veel ervaring met nieuwe technologie en de financiële sector.

Verzekeraar

Opvallend genoeg heeft Gribnau vooral een verzekeringsachtergrond. Hij is nu chief transformation officer en chief operations officer van de verzekeringstak van de Amerikaanse financiële dienstverlener Genworth Financial.

Gribnau begon zijn carrière dertig jaar geleden bij Postbank. Na de fusie tot ING was hij onder meer General Manager van de Nederlandse Retail Board en Insurance Board van ING en ceo van de verzekeringsdivisies in Hongarije en Bulgarije. Hij treedt op 17 juni toe tot de directie van De Volksbank, waarna hij een maand later het stokje van Oostendorp officieel overneemt.

Voormalig ABN Amro-bankier Oostendorp werd in 2013 ceo van de bankdivisie van de genationaliseerde bankverzekeraar SNS Reaal. Onder zijn bewind keerde de uiteindelijk tot De Volksbank herdoopte bank terug naar de roots als spaar- en hypotheekbank. De strategie richtte zich hierbij op ‘bankieren met de menselijke maat’.

Goedgekeurd

De benoeming van Gribnau is al goedgekeurd door toezichthouders en de ondernemingsraad van De Volksbank. In september vertrok ook al chief financiel officer Annemiek van Melick bij de bank. Zij stapte over naar verzekeraar ASR. Pas op 15 maart trad Pieter Veuger als nieuwe cfo aan.