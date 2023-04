Nu ook Barbie met syndroom van Down

Volgens de fabrikant is Barbie „de meest diverse poppenlijn” op de markt. De poppen spelen „een belangrijke rol” in de eerste ervaringen van een kind. „We willen dan ook ons steentje bijdragen om de stigmatisering in de samenleving tegen te gaan”, stelt Mattel.

„Spelen met een pop die uit een andere leefwereld komt, kan het kind meer begrip en een groter gevoel van empathie bijbrengen. En dat leidt tot een meer inclusieve samenleving waarin plek is voor iedereen”, vervolgt de poppenmaker.

Het gezicht en het lichaam van de nieuwe pop zijn „een getrouwe weergave” van vrouwen met het syndroom van Down. Zo is de pop korter en heeft ze een langer bovenlijf. „Het gezicht is ronder, met kleinere oren en een platte neusbrug, terwijl de amandelvormige ogen lichtjes schuin staan”, aldus Mattel.

De inclusieve poppenlijn van Barbie bestaat onder meer uit een pop met de huidaandoening vitiligo, een pop in een rolstoel, een Ken met een beenprothese en een pop met een gehoorapparaat. De nieuwste pop ligt vanaf dinsdag overal ter wereld in de rekken.