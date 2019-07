Amazon blijft in Nederland halfbakken

Ook een Nederlandstalige versie van Amazon’s virtuele assistent Alexa, die kan worden aangeroepen via Amazons slimme Echo speakers, zit er voorlopig nog niet in. Dat bleek tijdens een bijeenkomst voor de pers die Amazon dinsdag in Amsterdam organiseerde. Amazon hintte eerder wel dat daaraan gewerkt zou worden.

In Frankrijk breidt het bedrijf flink uit, met 1800 mensen bericht persbureau Reuters vandaag. Daar is Amazon marktleider op de e-commercemarkt, een positie die het behalve in de Verenigde Staten ook in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland inneemt. Hoeveel de e-commerce verkoopt in Nederland of hoeveel mensen in ons land een abonnement hebben op Amazons ’Prime’, video, game- en bezorgservice, wil het niet zeggen.

Niet in top 5

Volgens Twinkle maakte de ecommerce-gigant in Nederland in 2017 een omzet van €230 miljoen, waarmee het hier niet in de top 5 stond, achter Bol.com, Coolblue en Zalando. Nederlanders jagen bij Amazon vooral op koopjes op het gebied van laptops, e-readers en gamecomputers.