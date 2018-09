BAM bouwt Brits centrum voor grafeenonderzoek

Het NGI is een onderzoeksinstituut dat zich richt op het vinden van commerciële toepassingen voor grafeen. De van oorsprong Russische natuurkundigen André Geim en Konstantin Novoselov kregen in 2010 de Nobelprijs voor natuurkunde voor de ontdekking van dat ultradunne maar oersterke materiaal. Beide wetenschappers werkten eerder op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Geim heeft een Nederlands paspoort.

Een onderdeel van het nieuw te bouwen pand is een onderzoekslaboratorium van 1500 vierkante meter. Deze zogeheten 'cleanroom' wordt gebouwd op de begane grond om trillingen te vermijden. Dat is nodig omdat onderzoekers er tot op de nanometer (een miljardste van een meter) nauwkeurig moeten kunnen werken. Verder moeten er laboratoria komen voor onder meer optisch, metrologisch en chemisch onderzoek, en ook kantoren en vergaderruimten.

De Britse tak van BAM begint nog deze maand met de werkzaamheden. Het project wordt in 2015 voltooid.