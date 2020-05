'Overdracht langlevenrisico’s door NN positief'

NN Life droeg in drie transacties het volledige langlevenrisico over bij in totaal circa 13,5 miljard euro aan pensioenverplichtingen in Nederland, aan Canada Life, Munich Re en Swiss Re.

Marktvorsers van KBC wijzen erop dat NN hiermee ook meer kapitaal vrij speelt, doordat het risicoprofiel wordt verlaagd. Ze vinden het daarnaast "geen kleine stap", omdat er in één klap drie overeenkomsten werden gesloten. Tegelijkertijd zijn ingrepen als deze nodig om gelijke tred te houden met concurrenten. Aangezien de pensioenenportefeuille van NN in totaal een omvang van 86 miljard euro heeft, dus er is volgens KBC nog veel meer te winnen.

KBC Securities houdt er rekening mee dat onder de nieuwe topman David Knibbe ook nieuwe fusies en overnames worden onderzocht door NN. Degroof Petercam denkt dat er door de versterking van de solvabiliteitsratio met ongeveer 17 procentpunt naar grofweg 242% ook meer ruimte voor overnames komt. Voorts sluit ze een verhoging van de winstuitkering niet uit, als de toezichthouder hier weer toestemming voor geeft.

KBC en Degroof Petercam geven koopadviezen met koersdoelen van 35,50 euro respectievelijk 30 euro.