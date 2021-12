Werkgeversvoorzitter: ’Dit is een hard gelag voor ondernemers, heel heftig’

Premium Binnenland

Nederlanders zoeken de gezelligheid over de grens: ’Wij hebben alles over voor glühwein’

Gezelligheid in de avonduren zoeken landgenoten deze dagen over de grens, waar na 17.00 uur nog van alles te doen is. De kerstmarkt in het Duitse Bocholt is een winters sprookje waar Nederlanders genieten van glühwein of ’Feuerzangenbowle’. Er is wel enige verbazing over de 2G-plus-regel die op een ...