Tracker Bitcoin nu al overladen met kritiek

Een tracker kan bijvoorbeeld indices als de S&P 500 of de AEX volgen, maar ook de prijs van goud, zilver, aluminium, of welk product dan ook. Ook het volgen van de bitcoinprijs is in theorie mogelijk. Een voordeel van de beleggingscategorie 'trackers' is dat deze meestal gepaard gaat met lage kosten: er hoeft immers door de aanbieder geïnvesteerd worden in dure en intensieve research. Het product moet slechts een benchmark volgen.

Het idee om een tracker te introduceren op de bitcoin, waarmee de munt voor een breder publiek toegankelijk zou worden, komt van de tweelingbroers Winklevoss. Maar er is kritiek uit de markt. ,,De bitcoin is op zichzelf niet eens een volwassen markt, laat staan een ETF van deze munt", zegt Reginald Brown van KGC Holdings, het voormalige Knight Capital, volgens de Financial Times.

Goedkeuring

Het idee om hiervoor een fonds op te richten moet overigens nog goedgekeurd worden door de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De Winklevoss-broertjes willen een fonds ter waarde van $20 miljoen opzetten, en 1 miljoen aandelen uitgeven.

Het elektronische geld bitcoin kan worden opgeslagen in een portemonnee op computers en van daaruit zijn ze te ruilen voor diensten of geld.