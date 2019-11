'Spanje en Italië interessant voor Euronext'

ING noemt BME in Spanje en LSE in Italië twee logische overnamekandidaten. Volgens de marktvorsers passen deze beurzen in het model van Euronext. ING benadrukt dat de geruchten over overnames zeer speculatief is op dit moment. In Italië hangt één en ander ook af van de mogelijke verplichting van LSE om onderdelen af te stoten als gevolg van de overname van financieel dienstverlener en dataleverancier Refinitiv.

ING hanteert een koopadvies op Euronext, dat afgelopen maand kampte met tragere marktomstandigheden, met een koersdoel van 80 euro.

Kostenvoordelen

Ook Kepler Cheuvreux vindt dat BME goed bij Euronext past. Hoewel Euronext de nodige overnames op het gebied van data heeft gedaan, heeft de beursuitbater ook nog interesses in zijn kernactiviteiten, stellen de analisten die wijzen op de recente overnames van de beurzen in Dublin en Oslo.

Kostenvoordelen komen bij dat soort overnames vooral uit gezamenlijke handelsplatformen en ondersteunende diensten. Ook de betere aggregatie van marktgegevens levert Euronext in dat geval winst op. De marktvorsers schatten de jaarlijkse kostenvoordelen bij de overname van de Madrileense beurs op tussen de 30 miljoen en 45 miljoen euro per jaar.

Het aandeel van de beursuitbater noteerde donderdag omstreeks 10.45 uur 0,1 procent lager op 74,50 euro.