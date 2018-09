DSM investeert in Food Quality Sensor

FQSI, opgericht in 2004, ontwikkelt technologieën waarmee de versheid van bederfelijke etenswaren kan worden bepaald. Eén van die produkten is een sensor in de vorm van een etiket, dat aan een binnenkant van de verpakking van vlees en gevogelte wordt geplakt. Het etiket meet de gassen die vrijkomen bij de groei van voedselbacteriëën die zich in de verpakking bevinden.

“Het etiket gaat na verloop van tijd verkleuren", verklaart Nelleke Barning, woordvoerster van DSM. “De consument kan dan snel zien of een product nog houdbaar is of niet. De exacte kleurcodering is echter nog niet bekend". Het etiket wordt mogelijk nog dit jaar nog op de markt gebracht.

DSM Venturing is een investeringspoot van DSM dat investeert in durfkapitaalfondsen en beginnende ondernemingen op het gebied van voeding, gezondheid en hoogwaardige materialen. Het is voor DSM de eerste stap op het gebied van speciale verpakkingen. "Naast deze investering gaan we met FQSI en andere bedrijven samenwerken aan de ontwikkeling van concepten voor inteligente verpakkingen", zegt Tony de Vrught van DSM-onderdeel Specialty Packaging.