Techmiljonair en bedenker Cash App overleden na steekpartij San Francisco

Lee die in zijn huidige baan werkzaam was in het topmanagement bij cryptoplatform MobileCoin, werd volgens een verklaring van de politie in San Francisco zonder zijn naam te noemen, gevonden in het centrum met levensbedreigende steekwonden. Na een oproep vervoerde een ambulance hem nog naar het lokale ziekenhuis, maar overleed hij daar alsnog aan zijn verwondingen.

Hoewel er door de politie in San Francisco gelijk een onderzoek is ingesteld vanwege de aanslag op Lee is er vooralsnog niemand opgepakt. De politie blijft dan ook actief zoeken om de moordzaak op te lossen.

Belangrijke rol

De hoogste baas bij MobileCoin, Josh Goldbard, benadrukte in een verklaring tegenover nieuwzender CNN dat Lee een zeer belangrijke rol had binnen zijn bedrijf bij de ontwikkeling van producten. „Ik zal hem elke dag gaan missen.”

Lee ging in 2010 nog aan de slag bij Square, het techbedrijf van Jack Dorsey. In zijn functie als CTO lanceerde hij de Cash App, waarmee gebruiker mobiel kunnen bankieren.

Tijdens zijn loopbaan in de techwereld verdiende hij goed aan de populariteit van Cash App. Zijn vermogen wordt geschat op $10 miljoen.