DSM koopt Amerikaanse harsproducent

Met Soluol krijgt DSM de beschikking over nieuwe technologie en een geavanceerde fabriek in de Amerikaanse staat Rhode Island. Het Nederlandse concern brengt het bedrijf onder bij het harsonderdeel DSM Resins, dat opereert vanuit negen locaties in vijf verschillende landen en speciale harsen produceert en verkoopt.

De verf- en coatingsector is een belangrijke markt voor Soluol, waar de producten van het bedrijf worden toegepast op ondergronden van beton, metaal, hout en kunststof.