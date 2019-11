Investeringen Petrobras bijna 76 miljard

Het is de bedoeling dat de productie van olie en gas door Petrobras in 2024 stijgt naar het equivalent van ongeveer 3,5 miljoen vaten per dag. Voor volgend jaar rekent het staatsbedrijf op een productie van circa 2,7 miljoen vaten per dag.

Petrobras is onder meer bezig met investeringen in olieprojecten in diep water, terwijl bezittingen worden verkocht om de schuld terug te dringen. Ook is het concern bezig met kostenbesparingen om zo de financiën te verbeteren.