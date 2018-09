10 vragen over de crisis in Griekenland

1. Hoe is de crisis in Griekenland ontstaan?

Griekenland heeft zitten rommelen met de staatsboekhouding om maar toegelaten te worden tot de euro. De staatsfinanciën werden veel rooskleuriger voorgesteld dan ze waren, zelfs de Amerikaanse zakenbankier Goldman Sachs werd ingehuurd om de financiële positie op papier althans op te krikken.

Toen de Grieken de euro eenmaal hadden ging het snel mis, de bevolking, die toch al boven haar stand leefde, dacht dat het geld nu uit de hemel zou komen vallen en maakten dankbaar gebruik van het feit dat de rente explosief was gedaald. Immers, Griekenland zat nu op één lijn met Duitsland, zo was de gedachte en daar hoorde vertrouwdheid en goedkope rente bij.

2. Wanneer ging het mis?

In 2001 ruilen de Grieken hun drachme in, in 2004 moeten ze al erkennen dat ze gelogen hebben om deel te kunnen nemen aan de euro. Hun begrotingstekort ligt al sinds 1999 boven de grens van 3% die de norm is. In 2007 begint de financiële crisis in de VS, die pas na de val van Lehman Brothers in september 2008 in volle hevigheid in Europa aan komt. Griekenland is de zwakste schakel binnen de eurolanden en daar gaat het dan ook het eerst mis.

3. Wanneer barstte de bom?

In 2005/ 2006 kunnen de Grieken het nog een beetje bijbuigen, maatregelen om de overheidsuitgaven te hervormen werpen vruchten af. De tekorten dalen, terwijl de economie nog altijd groei. Na de verkiezingen in 2009 herziet de nieuwe regering Papandreou echter de begrotingscijfers. Het begrotingstekort en de staatsschuld blijken jarenlang kunstmatig laag te zijn gehouden, investeerders reageren geschokt. In april 2010 vraagt Griekenland officieel hulp aan de overige eurolanden en het IMF. Kredietbeoordelaar S&P verlaagt de kredietstatus, wat leidt tot onrust op de effectenmarkten.

4. Bleef het alleen een Grieks probleem?

Nee, vanaf dat moment kwam de grote weeffout in de euro aan het licht, landen hadden wel één munt, maar het was niet één federale staat met een federale begroting zoals de VS. Waar een staat als Californië rustig failliet kan gaan zonder de dollar ook maar even te beïnvloeden, beïnvloedde één rotte appel in het euromandje weldegelijk de andere. De markten kwamen er achter dat het toch een heel andere zaak was of je geld leende aan Duitsland of Nederland, of aan een zwak euroland. De eurocrisis was geboren. De rente van zwakke eurolanden explodeerde, die van de sterke eurolanden daalde.

5. Wat kon er gedaan worden om de crisis in de hand te houden?

De Europese regeringsleiders zaten met de handen in het haar, na dik tien jaar kwam de jonge euromunt in acuut gevaar. Niemand durfde de Grieken te laten vallen, de blamage zou te groot zijn als er meteen al een euroland moest afhaken en er zou een besmettingseffect optreden naar andere zwakke eurolanden, een totale implosie dreigde. In mei 2010 wordt Griekenland het dan ook eens met de trojka van EU, ECB en IMF over een reddingsplan van €110 miljard. Voorwaarde is dat het land zijn enorme begrotingstekort structureel aanpakt. Er zijn veel rellen en brandstichtingen in Athene, waarbij ook doden vallen.

6. Hoe lang is de remweg?

De Grieken hebben jarenlang feest gevierd, iedereen had wel een baantje als ambtenaar, de corruptie vierde hoogtij en van belasting betalen had nog nooit iemand gehoord. Opeens moest de koers van de supertanker drastisch worden verlegd en dat ging niet zo makkelijk. In mei 2011 moest Papandreou opnieuw aankloppen bij EU en IMF, uiteindelijk zou Griekenland €240 miljard noodhulp gaan ontvangen en zouden de banken dik €100 miljard af moeten schrijven. Een akkoord hierover wordt in juni 2011 bereikt.

In september 2011 breken inspecteurs een inspectie in Griekenland af, ze zijn ontevreden over de vorderingen om het tekort terug te dringen. De Duitse overheid treft voorbereidingen om een Grieks bankroet op te vangen.

7. Is het vijf voor twaalf?

Die Duitse druk werkt, vooral ook omdat inmiddels het Europese noodfonds was opgetuigd met €500 miljard. Andere eurolanden als Spanje en Italië waren begonnen te hervormen en langzaam daalde de rente voor de zwakke landen iets. De Grieken kwamen alleen te staan, de angst dat de hele eurozone uit elkaar zou klappen als de Grieken uit de euro gingen, ebde weg. Plots begrepen de Grieken dat het nu ernst was, Duitsland was bereid hen te laten vallen als een baksteen. Opeens kon er wel worden bezuinigd, althans maatregelen daartoe aangekondigd. De coalitie bezwijkt en een nieuwe regering onder premier Samaras schikt zich naar de wensen van de trojka. De bevolking krijgt de klappen en de demonstraties nemen toe.

8. Hoe lang duurt het tegenspartelen?

Inderdaad beloven de Grieken overheidsbezittingen te privatiseren en ambtenaren te ontslaan, maar in de praktijk komt er allemaal bitter weinig van terecht. De met de miljarden noodhulp betalen de Grieken hun lopende schulden af en houden de economie draaiende, maar er verandert niets ten goede. De markt begint onraad te ruiken en het speculeren tegen de euro barst pas goed los. ECB-president Mario Draghi is genoodzaakt in te grijpen, bij het begin van de Olympische Spelen in juli 2012 zegt hij de euro koste wat kost te zullen verdedigen, de markt stopt het speculeren, de rente daalt en de meeste probleemlanden komen in rustiger vaarwater.

9. Is het Griekse probleem nu over?

Nee, de Grieken voeren de beloofde hervormingen nog steeds te langzaam uit. Als stok achter de deur hebben de ministers van Financiën van de eurolanden in juli 2013 besloten de vervolghulp aan Griekenland in partjes uit te keren. Steeds als de Grieken hebben laten zien vorderingen te hebben gemaakt, krijgen nieuw geld.

10. Hoe gaat het verder?

De Grieken hebben hun toekomst nu zelf in de hand. Zonder voldoende besparingen, privatiseringen en afbouw van het waterhoofd aan ambtenaren dreigen ze van financiering te worden afgesloten. Een faillissement is dan waarschijnlijk, compleet met een forse afschrijving op de €270 miljard die de Grieken nog hebben uitstaan aan staatsleningen. De €240 miljard noodhulp is dan ook niet meer terug te vorderen. Het plan om de Griekse staatsschuld van 175% bbp nu te laten dalen naar 120% in 2021lijkt nagenoeg onhaalbaar, de internationale gemeenschap moet vermoedelijk met de helft tevreden zijn. Lukt dat niet, zullen EU, ECB en IMF de stekker uit Griekenland trekken, maar niet voordat het besmettingsgevaar voor andere zwakke landen is geweken. Kortom, de eurocrisis is nog geen geschiedenis.