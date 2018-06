Matige groei

Deutsche Bank verwacht een lange periode van lage economische groei. Dat heeft tot gevolg dat de bedrijfsomzetten niet groeien en dat weer kan leiden tot margedruk. Voor ondernemingen bieden de opkomende markten waar de groei gematigd zal zijn geen compensatie voor de achterblijvende westerse markten. Ook bestaat de kans dat de vennootschapsbelasting verhoogd wordt, omdat overheden geld nodig hebben. Sommige landen zullen proberen hun valuta te devalueren om aan concurrentiekracht te winnen. De invloed daarvan op het rendement op aandelen wordt door veel beleggers onderschat. Met name Koreaanse aandelen zijn kwetsbaar voor een mogelijk verdere opwaardering van de Koreaanse munt ten opzichte van die van Japan. Voorlopig zullen de rendementen op aandelen beperkt zijn. Beleggers moeten zich concentreren op dividenden, want die zullen vooral het totaalrendement bepalen. In aanmerking komen ook aandelen van bedrijven die steeds de groei hebben weten vast te houden en van bedrijven die herstructureren. De bank prefereert defensieve aandelen en is negatief over nuts- en telecombedrijven. Veel industriële en technologiebedrijven kunnen inmiddels in de sector ‘dividendbetalers’ ondergebracht worden. De belegger die groei verkiest, kan het best in de VS en Europa terecht. Deutsche Bank adviseert opkomende markten te mijden. Groeiaandelen met een redelijke waardering zijn onder meer Oracle, St. Jude Medical, ABB, Schlumberger en Celgene. In deze categorie zijn Reed Elsevier en Heineken ‘te duur’. Aantrekkelijk geprijsde stabiele aandelen zijn Eli Lilly, Medtronic, Ahold, Novartis en LVMH. Onaantrekkelijk zijn Air France-KLM, Infinion, Panasonic, Ford, Dixons en Vestas.

