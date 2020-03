De toekomst van het kunstgras ligt in mais, zo blijkt uit een doorbraak in de ontwikkeling van een nieuwe generatie kunstgrasmatten. Ingenieursbureaus Sweco en Antea Sort, kunstgrasproducenten TenCate en Edelgrass en polymeerproducent Senbis hebben in opdracht een afbreekbare ’bio’ kunstgrasmat ontwikkeld.