Column: ’Nu kan ik geen Sinterklaas vieren’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Nu besmet zijn met corona betekent dat je als kind geen Sinterklaas op school kan vieren. Ⓒ ANP/HH

’Papa, mama, het is al half acht.” Onze zoon staat naast het bed. Hij is verbaasd dat iedereen nog op een oor ligt. „Waarom liggen jullie nog in bed?” Is het niet allang tijd voor boterhammen en moeten de schooltassen niet worden ingepakt? Zoonlief weet nog niet wat wij al wel weten sinds de avond ervoor: hij is positief.