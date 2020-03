'Beurzen openen hoger na zwaarste crash sinds 1987'

De indexfuture wees op een ongeveer 2,7 procent hogere opening voor de AEX, die daarmee op 444 punten komt.

De Europese Centrale Bank (ECB) koos er donderdag voor om de economische pijn van het coronavirus te verzachten met een ruimer opkoopprogramma van obligaties en meer goedkope leningen aan banken, om zo de toegang tot krediet op peil te houden. Beleggers hadden echter gehoopt op een renteverlaging. Mede door die teleurstelling beleefden de Europese aandelenbeurzen donderdag hun slechtste dag sinds de beurscrash op Black Monday in 1987.

De Amerikaanse koepel van centrale banken Federal Reserve (Fed) pompte via kortlopende leningen biljoenen dollars in het financiële systeem. Ook verruimt de centrale bank een lopend opkoopprogramma van Amerikaanse staatsleningen. De ingrepen zijn bedoeld om "tijdelijke verstoringen" in de markt voor kortlopend krediet tegen te gaan. De maatregelen van de Fed stelden beleggers niet gerust en ook Wall Street leed het grootste dagverlies sinds de crash in 1987.

Luchtvaartmaatschappijen

Het coronavirus zet de luchtvaartmaatschappijen zwaar onder druk. Norwegian Air stuurt de helft van al haar medewerkers voorlopig naar huis. De tijdelijke werkloosheid is het gevolg van het Amerikaanse inreisverbod voor vrijwel alle Europeanen. De Duitse luchthavenexploitant Fraport, die onder meer de luchthaven van Frankfurt uitbaat, beschouwt de virusuitbraak als een zeer ernstige crisis voor de luchtvaartsector.

Ook KLM-topman Pieter Elbers zei in een gesprek met De Telegraaf dat de Nederlandse luchtvaartmaatschappij zich in een "serieuze crisis" bevindt door de Amerikaanse reisban die vrijdagavond ingaat. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie Air France-KLM verwacht een negatief effect van het reisverbod en neemt een doorlopend krediet van 1,1 miljard euro in zijn geheel op vanwege de financiële impact van de problemen.

De euro was 1,1196 dollar waard, tegen 1,1116 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,4 procent in prijs tot 32,26 dollar. Brentolie kostte 2,3 procent meer op 33,99 dollar per vat.