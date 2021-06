Crisis? Kredietwaardigheid Nederland nog steeds op hoogste niveau

De grote economische klap van de coronacrisis en de massale overheidssteun aan bedrijven hebben er dus niet voor gezorgd dat Nederland een minder goede beoordeling krijgt.

Lage rente

Omdat de zogenoemde AAA-rating aangeeft dat het bijzonder veilig is om geld aan de Nederlandse staat te lenen zorgt hij ervoor dat de rente op staatsleningen zeer laag blijft. De prognose voor de komende tijd is volgens Moody’s ook stabiel. Een snelle aanpassing van het kredietoordeel ligt dus niet in de lijn der verwachting.

Een half jaar terug spraken de deskundigen van Moody’s ten aanzien van Nederland nog over de grootste economische klap sinds de Tweede Wereldoorlog. Nu benadrukken ze dat de Nederlandse economie vorig jaar toch eigenlijk behoorlijk veerkrachtig was.

Sociale vangnet

Zo is Nederland erin geslaagd om zijn positie in de wereldhandel aardig vast te houden, terwijl dit bij sommige andere Europese landen duidelijk minder is gebeurd. Ook loven de kenners het Nederlandse sociale vangnet en de overheidssteun om zo veel mogelijk mensen tijdens de crisis aan het werk te kunnen houden en de economische pijn van de pandemie te verzachten.

Vooruit kijkend verwacht Moody’s dat Nederland zich snel zal herstellen, ondanks dat er in het eerste kwartaal van dit jaar nog sprake was van een krimp van de economie. Tijdens de pandemie hebben Nederlanders veel gespaard, en het ligt in de lijn der verwachting dat mensen dat opgepotte geld massaal gaan uitgeven als alle viruszorgen weer voorbij zijn.

In zijn nieuwe beoordelingsrapport volgt Moody’s de andere grote kredietbeoordelaars. Fitch en Standard & Poor’s (S&P) gaven Nederland eerder ook een AAA-rating.