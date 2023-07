Premium Het beste van De Telegraaf

Dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen

Door Willemijn van Benthem

Amsterdam - De laatste cijfers over de stand van zaken bij pensioenfondsen zijn er weer. Volgens Mercer Investments bedraagt de gemiddelde, actuele dekkingsgraad per eind juni 118,8%. Die is daarmee met 1 procentpunt gestegen ten opzichte van ’ultimo’ mei (117,8%). De beleidsdekkingsgraad komt uit op 119% en daalt daarmee 1 procentpunt ten opzichte van de beleidsdekkingsgraad van eind mei (120%).