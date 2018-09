Dijsselbloem optimistisch over bezuinigingen

Woensdag spraken de top van het kabinet en de fractieleiders Diederik Samsom (PvdA) en Halbe Zijstra (VVD) de hele dag over de extra bezuinigingen van 6 miljard euro die volgend jaar nodig zijn. Ze kwamen een heel eind, maar pas in augustus wordt de knoop echt doorgehakt. Eerst gaat het CPB de effecten van de voornemens narekenen voor bijvoorbeeld de koopkracht. Volgens Dijsselbloem kan er dan nog aan ,,kleinere knoppen'' worden gedraaid.

In grote lijnen is het duidelijk waar het kabinet de 6 miljard extra bezuinigingen, nodig om te voldoen aan EU-afspraken, vandaan wil halen. De helft komt uit een pakket waarover het in het voorjaar al overeenstemming bereikte, maar dat door het sociaal akkoord tijdelijk in de ijskast verdween. Het gaat onder meer om het bevriezen van de lonen in de overheidssector, een korting op de budgetten voor de ministeries en het niet aanpassen aan de belastingschijven aan de inflatie.

De overige 3 miljard zou gevonden worden door verkwisting en fraude in de zorg te bestrijden en door nog een extra korting op de budgetten van departementen. Verder is het het kabinet van plan om het eenmalig fiscaal aantrekkelijk te maken geld uit stamrecht-bv's te halen, zoals vorige maand al uitlekte. In een stamrecht-bv zetten ontslagen werknemers hun gouden handdruk weg om hoge belastingen te voorkomen. Het kabinet overweegt volgend jaar dat geld voor slechts 80 procent van het normale tarief te belasten, zodat veel mensen het zullen opnemen. Dat is goed voor de economie en de schatkist.

Premier Mark Rutte wilde vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie niet ingaan op concrete maatregelen. Wel noemde hij een aantal uitgangspunten die het kabinet hanteert. Het gaat er volgens hem op dat werken moet lonen en dat er ruimte komt voor het bedrijfsleven.

Vicepremier Lodewijk Asscher zei dat het kabinet niet alleen bezuinigt, maar ook maatregelen wil nemen om de economie „zuurstof te bieden” en de werkloosheid te bestrijden. Ook eerlijk delen noemde de PvdA-bewindsman een belangrijk principe.