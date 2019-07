Wall Street sluit met kleine plussen

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag gesloten met kleine plussen. Beleggers deden het rustig aan in aanloop naar de cijferstroom die later deze week pas echt op gang komt. Er werd nog geteerd op de verwachting van een renteverlaging. Verder werden de spanningen verwerkt rond Iran, die de olieprijzen opdreven. Techbedrijven deden het goed onder aanvoering van Apple, terwijl Boeing het bij de overige zwaargewichten juist moeilijk had.