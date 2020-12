Viruszorgen drukken op Japanse beurs

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,2 procent lager op 26.714,42 punten. Bij de opening tikte de Nikkei nog even het hoogste niveau sinds april 1991 aan, maar zag de winsten snel verdampen. Volgens het Japanse persbureau Kyodo News is het aantal maandelijkse nieuwe coronagevallen in Tokio voor het eerst met meer dan 10.000 toegenomen. Ook het uitblijven van een doorbraak in het brexitoverleg in Europa zorgde voor enige koersdruk. De onderhandelingen tussen Brussel en Londen worden maandag voortgezet.

De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. In Shanghai noteerde de beurs tussentijds 0,6 procent in de plus. De Chinese centrale bank hield de belangrijke rentetarieven op eenjarige en vijfjarige leningen ongewijzigd op respectievelijk 3,85 en 4,65 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,3 procent. SMIC zakte 2,7 procent in Hongkong. De grootste chipfabrikant van China verklaarde dat de opname van het bedrijf op een Amerikaanse zwarte lijst een "grote negatieve impact" zal hebben op de ontwikkeling van geavanceerde chips. In Sydney, waar een deel van de stad weer in lockdown gaat omdat het coronavirus weer is opgedoken, sloot de All Ordinaries 0,1 procent lager. De Kospi in Seoul won 0,2 procent, ondanks een recordtoename van nieuwe coronagevallen in Zuid-Korea.