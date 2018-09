VW zet vaart achter groeiplannen in China

China is met afstand de belangrijkste afzetmarkt voor Volkswagen en speelt een sleutelrol in de ambities van het bedrijf om Toyota en General Motors voorbij te streven en uiterlijk in 2018 de grootste autobouwer ter wereld te worden. Het concern denkt dat onder meer te bereiken door de lokale productie op te voeren.

Volkswagen heeft al 12 productievestigingen in het Aziatische land, waar in totaal 20 verschillende modellen van de merken Volkswagen, Skoda en Audi worden gebouwd. Nog eens 50 andere modellen worden naar China verscheept. Het is de bedoeling dat het aantal lokaal geproduceerde modellen in 2015 is opgelopen tot 30 en het aantal geïmporteerde modellen tot 60.

Van de zeven nieuw te bouwen fabrieken zijn er vier bedoeld om volledige auto's te fabriceren. Daarnaast komen er drie nieuwe productievestigingen waar onderdelen en componenten worden gemaakt.