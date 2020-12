Premium Geld

AH-filiaal cashloos na reeks overvallen

Bij een Albert Heijn-vestiging in Diemen kan alleen nog cashloos worden betaald, na drie overvallen en een verijdelde plofkraak dit jaar. „Het is gewoon niet meer houdbaar. Je moet er niet aan denken dat iemand wordt neergeschoten of zo”, zegt filiaalhouder Gerard van den Tweel.