Oprichtersfamilie verkoopt broodjesketen Subway

Het was al bekend dat de familie van oprichter Fred DeLuca een mogelijke verkoop van Subway onderzocht, nadat er in 2022 opnieuw een recordjaar werd gedraaid. Meerdere investeringspartijen zouden de afgelopen maanden een bod hebben uitgebracht. The Wall Street Journal schrijft op basis van ingewijden dat de uiteindelijke koper bijna 10 miljard dollar uittrekt.

Het in 1965 opgerichte Subway is wereldwijd actief in meer dan honderd landen, waaronder Nederland. In totaal zijn er bijna 37.000 Subway-filialen.

Net als andere horecabedrijven kreeg Subway te maken met terugvallende verkopen door de coronalockdowns. Maar in juli werd bekend dat Subway inmiddels weer tien kwartalen op rij de verkopen ziet aantrekken. Vestigingen die al langer dan een jaar open zijn verkochten vorig kwartaal bijna een tiende meer dan een jaar terug, al zal de hoge inflatie hierbij ook een rol hebben gespeeld.

De laatste twee jaar zette de keten ook al flink in op wereldwijde expansie. Er zijn zeker vijftien deals gesloten met franchisenemers elders in de wereld. Het streven is om nog duizenden Subways te openen. In China zou een franchisepartij de komende twee decennia mikken op circa 4000 nieuwe locaties.

Door de overname wordt het in Atalanta gevestigde Roark meteen een van de grootste horeca-exploitanten ter wereld. De investeerder zit ook achter Inspire Brands, de eigenaar van ketens als Jimmy John's, Arby's, Baskin-Robbins en Buffalo Wild Wings. Ook Cinnabon, dat met zijn kaneelbroodjes ook enkele vestigingen in Nederland heeft, valt onder een bedrijf dat banden heeft met Roark