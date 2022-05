Economie tot stilstand door einde corona, effect Oekraïne nog beperkt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt dinsdagmorgen bekend dat de economie in het eerste kwartaal van dit jaar met 0% groeide ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. „Vooral de krimp van de overheidsconsumptie heeft de groei gedrukt”, verklaart Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. „Vorig jaar is veel overheidsgeld gegaan naar een grootschalige vaccinatieprogramma en de inrichting van teststraten. Die uitgaven vielen in het eerste kwartaal weg, de overheidsconsumptie daalde met 4%.”

In veel economische voorspellingen wordt gerekend met een afkoeling van de economie als gevolg van de snel gestegen olie- en gasprijzen. Rusland viel Oekraïne eind februari binnen, midden in het eerste kwartaal waarover het CBS nu bericht.

Verstoorde handel

Consumenten hebben in het eerste kwartaal 0,1% minder besteed. „Dat zou nog een lockdowneffect kunnen zijn”, aldus Van Mulligen. Daarnaast liepen import en export terug, de invoer daalde met 1,3% en de uitvoer met 0,5%, ten opzichte van het vorige kwartaal. „In die exportcijfers zou al enig effect van de oorlog zichtbaar kunnen zijn, maar het zal ook te maken hebben met het strenge coronabeleid in China waardoor de handel verstoord is geraakt.”

Vergeleken met het eerste kwartaal van 2021, toen Nederland nog voluit in de coronacrisis zat, groeide de economie wel flink, met 7%. Onder meer de horeca profiteerde, consumenten gaven 10,6% meer uit in de horeca dan in het eerste kwartaal van 2021. Een jaar geleden zat de horeca nog in de tweede lockdown. In het eerste kwartaal van dit jaar werd de derde lockdown gaandeweg versoepeld.

Lagere export

De omslag in de export vond plaats in maart, zo blijkt uit maandcijfers van het CBS. In maart nam de export met 1,9% af ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de export in februari nog 1,5% groeide. „Er werden in maart vooral minder aardolieproducten, landbouwproducten en schepen uitgevoerd dan een jaar eerder”, meldt het CBS.

Grote zorgen zijn er over de snel opgelopen inflatie. Dure olie en gas jagen de inflatie aan en inmiddels worden ook steeds meer andere producten duurder. In april stegen de consumentenprijzen met gemiddeld 9,6%. Ook ondernemers kampen met enorme prijsstijgingen, gemiddeld meer dan 20%, en worstelen ermee in welke mate ze die kunnen doorberekenen aan hun klanten. Economen voorzien dat de hoge inflatie er uiteindelijk toe zal leiden dat de consument de hand op de knip gaat houden. In de eerste periode na de coronacrisis lijkt daar vooralsnog geen sprake van.

