Bernanke stopt opmars dollar

De markt toonde al tekenen van nerveusheid ten aanzien van lange dollarposities toen de dollar al lichtjes begon te verzwakken hoewel er in de notulen van het FOMC weinig aanleiding voor te vinden was, ook geen nieuws gaf over het feit dat bijna de helft voor het beëindigen van het Fed-opkoopprogramma aan het einde van het jaar zou zijn. Maar de vraag en antwoord sessie van Bernanke na zijn speech zorgde voor opschudding. Hij verklaarde dat het opkoopprogramma voorlopig wordt voortgezet:

,,And I guess the final thing I would say in terms of risks of course is that we have seen some tightening of financial conditions, and that if, as I’ve said and as I said in my press conference and other places that if financial conditions were to tighten to the extent that they jeopardize the achievement of our inflation and employment objectives, then we would have to push back against that.”

Dit veronderstelt dat het licht op groen blijft staan voor een nieuwe ronde van het opblazen van de liquiditeits-bubble. De gedachte erachter is dat het grote geld zegt: “Kijk, alles wat er moest gebeuren was dat er een beetje angst ontstond om Bernanke alweer op zijn schreden terug te laten keren.

Hoera-reactie

De Fed zal nooit verkrappen zo lang de markten hard genoeg terug blijven vechten wanneer de dreiging van verkrappen te groot wordt.” We weten allemaal dat het spel uiteindelijk met tranen zal eindigen, maar wanneer precies? “Uiteindelijk” heeft dezer dagen een kortere horizon dan gewoonlijk, hou er maar rekening mee dat Bernanke’s standpunt na zijn ommezwaai in het FOMC de komende weken snel zal verzwakken wanneer officieel wordt aangekondigd dat hij niet herkiesbaar is voor een nieuwe termijn als Fed-president.

Waar we op moeten letten is of de hoera-reactie op Bernanke stand zal houden, of dat de markt te bezorgd is over “uiteindelijk” om nog een keer aan de fantasie toe te kunnen geven, na dat vier jaar lang gedaan te hebben vooruitlopend op de wereldwijde financiële crisis.

Vooruit kijken

Het zal enige tijd vergen om de enorme volatiliteit te verteren. Nogmaals, ik zou niet verbaasd zijn als we de top van de EUR/USD al gezien hebben tijdens de handel afgelopen nacht. Let op het 200-daags voortschrijdend gemiddelde rond de 1,3075. Het is ook lastig om een oordeel te vellen over het gewicht van de beweging die zich voltrok tijdens die dunne handel. Als dat niet groot is, dan zou de rally moeten eindigen voor het bereiken van de 1,3400 en is het dus een vertraging van de dollar-rallly, en verandert de trend niet. Een slot duidelijk onder de 1,3000 geeft aan dat dit slechts een korte nachtmerrie is geweest voor de EUR/USD beren.

Blijf opletten en afgelopen nacht heeft ons herinnerd aan het feit dat we erg voorzichtig moeten blijven….

John Hardy is een internationaal vermaard valuta (Forex) specialist en veelvuldig te zien op CNBC en Bloomberg TV. Hij is hoofd valuta bij Saxo Bank.