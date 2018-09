O DNB toch

Letterlijk: "Vanwege het gegarandeerde karakter is deze voorgestelde transactiebonus in strijd met artikel 13 Regeling beheerst beloningsbeleid". Kern van de ‘Regeling beheerst beloningsbeleid’ is voor banken dat een bonus moet zijn gericht op het langetermijnbelang en dat is in het geval van Robeco niet zo. De grote grap was overigens dat DNB in deze brief letterlijk spreekt van: "de noodzaak om medewerkers die cruciaal zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en de succesvolle verkoop van de bedrijven te behouden". Een vunziger leugen, of zieke grap is voor die tienduizenden medewerkers in de financiële sector die de laatste jaren hun job hebben verloren, ondenkbaar. Iedereen is vervangbaar, dat is in deze sector wel gebleken. Helaas ook dit selecte groepje van Robeco/Rabobankmedewerkers. Zelfs prins Pils met zijn Maxima, hoewel zeer aimabel, zijn toch ook vervangbaar. Directeur Toezicht Jan Sijbrand van de Nederlandsche Bank schiet in zijn toezichthoudend functioneren vele lichtjaren tekort. Zonder te rechtvaardigen reden en zonder daar een tegenprestatie voor te leveren of risico te hebben gelopen (men mag blij zijn überhaupt een baan te hebben) mogen enkele lieden miljoenen achterover drukken.

Nu zijn er 3 mogelijkheden. Of bij het toezichthoudend orgaan van de DNB is het gemiddeld aanwezige IQ gedaald tot beneden het bestaansminimum. Of men heeft in totale naïviteit deze zaak "zo maar ", zonder enige bijbedoeling, geaccepteerd. Of enkele handige lieden hebben zich elders laten fêteren voor "de geleverde dienst". Het systeem van nummerrekeningen in Liechtenstein of Zwitserland is er speciaal voor ingericht om dit soort hand- en spandiensten stilletjes af te handelen. Ik zeg niet dat dit laatste gebeurd is, maar medewerkers van dit orgaan roepen de verdenking over zichzelf af, financieel gewin te hebben behaald met het aftekenen van deze bonus. Een ongeoorloofde bonus! Dijsselbloem heeft juist gereageerd op deze valse actie. Maar of hij tot daden overgaat is dé grote vraag. Herrie binnen eigen ambtenarenclub zal ook hij mogelijk schuwen, ondanks de gepleegde onrechtmatige daad.

Maar we leren op verscheidene manieren (oneigenlijke vertrek- of aankomstbonussen recent bij een kleine beursgenoteerde, verlieslatende bank uitgekeerd), grootschalig klantonvriendelijke behandeling van hypotheekbezitters in de (banen)stress (volgens Vereniging Eigen Huis), dat de mentaliteit bij banken niet wezenlijk verbeterd is. Het gaat in de eerst plaats nog steeds om de organisatie en de mensen aan de top, en de klant is een lastige bijzaak. Met de stresstest van Europese banken in aantocht, mag gevreesd worden voor het voortbestaan van enkelen hiervan. Naast de aandeelhouder & belastingbetaler moet nu ook de spaarder en obligatiehouder vrezen voor afstempelen. Dit door ambtenaren aan mogelijk toekomstig medeambtenaren verstrekte cadeautjes moet teruggedraaid worden; maar wie gaat tot actie over? Geluk bij een ongeluk is dat de belegger ten minste de keuze heeft deze sector zoveel mogelijk te mijden en zwaar onder te wegen in de portefeuille. Ook 2014 zal voor deze sector zwaar en teleurstellend worden.

Drs. RGGM Melchers, financieel analist