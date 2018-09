Accsys tekent eerste licentie voor Tricoya

TTL verstrekte Medite een licentie voor de bouw van een fabriek met een aanvankelijke capaciteit van 30.000 ton Tricoya. Medite, dat de dagelijkse leiding krijgt over de fabriek, heeft een optie om de capaciteit in ruil voor aanvullende fees te vergroten. De licentie is verstrekt op voorwaarde dat het bestuur van Medite instemt met de bouw van de fabriek. Die goedkeuring wordt medio 2014 verwacht, gevolgd door de ,,mechanische afronding'' van de fabriek eind 2015.

Medite krijgt het exclusieve recht voor de verkoop van Tricoya MDF in Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk en niet-exclusieve rechten om het product en Tricoya houtelementen in andere gebieden aan de man te brengen.

Medite zal TTL betalen voor technologielicenties en daarnaast per geproduceerde ton royalties overmaken aan de houtbewerker. TTL kan tegen betaling gebruik maken van bepaalde ondersteunende diensten van Medite.