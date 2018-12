Streit is voormalig partner en consultant bij adviesbureau McKinsey en heeft volgens Delta Lloyd ruime ervaring in de financiële sector. Zij is nog altijd als senior adviseur aan McKinsey verbonden.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik