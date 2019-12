Broodnodige passagiersgroei voor KLM

Amsterdam - Luchtvaartmaatschappij KLM heeft in de maand november meer passagiers vervoerd. In totaal stapten ruim 2,7 miljoen reizigers aan boord van een vliegtuig van KLM, wat een toename van 2 procent op jaarbasis betekende. KLM-baas Pieter Elbers sprak van een mooie stijging, maar ook van een groei die hard nodig is om de stijgende kosten te betalen.